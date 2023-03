Jury beslist mogelijk volgende week over Trump, aanklager boos op Republikeinen

De speciale jury die over de aanhouding van de Amerikaanse oud-president Donald Trump moet beslissen, heeft nog geen knoop doorgehakt. Het gaat om een zaak rond de betaling van zwijggeld aan een pornoster. Meerdere Amerikaanse media melden dat de jury zich mogelijk volgende week weer over de kwestie buigt.

Trump sjoemelde mogelijk toen hij presidentskandidaat was. In 2016 ontving pornoster Stormy Daniels 130.000 dollar (toen zo'n 118.000 euro) zwijggeld van Michael Cohen, een raadsman en zakenpartner van Trump. Bij de betaling, naar verluidt bedoeld om een affaire met Trump te verhullen, heeft hij waarschijnlijk belasting ontdoken.

Ondertussen is de openbaar aanklager in New York woest op drie Republikeinse parlementariërs die zich met de zaak bemoeiden. Nadat Trump zijn arrestatie had aangekondigd, zouden deze Republikeinen hebben ingegrepen op aandringen van advocaten van de ex-president. Zij zouden vertrouwelijke informatie over het lopende onderzoek hebben opgevraagd. Dat is volgens justitie onwettige inmenging.