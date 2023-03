Enorme stakingsdag in Frankrijk van start: onderwijs en vliegverkeer ontregeld

In Frankrijk is een massale stakingsdag tegen de door de regering doorgedrukte pensioenplannen van start gegaan. Meer dan een op de vijf leraren heeft het werk neergelegd en honderden scholen zijn geblokkeerd door betogers of gesloten. Ook het vliegverkeer wordt hard geraakt.

Zo heeft het Parijse vliegveld Orly al 30 procent van de vertrekkende vluchten van vandaag moeten annuleren, schrijft Le Parisien. Veel andere luchthavens moesten een op de vijf vluchten annuleren. Volgens Le Monde blokkeren betogers een vertrekhal van de Parijse luchthaven Charles de Gaulle.

De Fransen zijn boos over de pensioenplannen van president Emmanuel Macron en premier Élisabeth Borne. Zij willen de pensioenleeftijd verhogen van 62 naar 64 jaar. Die aanpassing is volgens de regering noodzakelijk, omdat het sociale stelsel anders mogelijk in elkaar stort als gevolg van het groeiende aantal gepensioneerden.

Maar er is al maandenlang veel weerstand tegen de plannen. Macron en Borne wisten daarom ook niet of hun wetsvoorstel door het Franse parlement zou komen. Daarom omzeilde de regering die stemming met een speciaal grondwetsartikel om de plannen alsnog door te drukken.

Dat vonden oppositiepartijen op hun beurt weer "ondemocratisch". Een motie van wantrouwen werd ingediend om de regering ten val te brengen, maar die poging kwam enkele stemmen tekort. Nu kan alleen een interne val van de regering de plannen nog stoppen. Macron zegt dat de pensioenplannen later dit jaar bekrachtigd worden.

Het openbaar vervoer in Frankrijk is donderdag flink ontregeld. Foto: AFP

Vakbonden hopen dat jonge betogers zich laten horen

Bij eerdere protesten was vaak meer dan een miljoen mensen op de been. Precieze schattingen over vandaag ontbreken nog. Wel is al duidelijk dat de gevolgen groot zijn. Zo liggen naast het vliegverkeer ook grote delen van het treinverkeer plat, worden snelwegen geblokkeerd en stapelt afval zich in veel steden op.

Daarnaast zijn in sommige steden complete wijken afgesneden van elektriciteit, meldt persbureau Reuters. Later op de dag vinden in veel steden protestmarsen plaats. Er zijn nu al acties bezig in Reims, Nantes, Montpellier, Marseille, Parijs en een handvol andere steden.