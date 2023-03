Zeilschip met veertien Nederlandse tieners strandt in Noorwegen

Delen via E-mail

Een zeilschip met 26 mensen aan boord is vastgelopen in Noorwegen. Volgens de Noorse omroep NRK zijn er veertien Nederlandse tieners onder de opvarenden.

De tieners zijn in de leeftijd van veertien tot en met achttien jaar en komen van verschillende scholen. Zij zouden bij een georganiseerde bootreis horen.

Het gaat om het schip Noorderlicht. Het 46 meter lange schip was onderweg van Trondheim naar Rørvik. In de nacht van woensdag op donderdag zou het rond 2.30 uur zijn vastgelopen bij het eiland Rugholmen. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.