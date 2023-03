Israëlische premier Netanyahu maakt met omstreden wet eigen afzetting moeilijker

Het Israëlische parlement heeft een wet aangenomen die het moeilijker maakt om een premier af te zetten. De oppositie vermoedt dat de huidige premier Benjamin Netanyahu met de wet zijn eigen positie wil beschermen. Hij wordt al langer achtervolgd door corruptiezaken.

Een premier kan na invoering van de wet alleen nog worden afgezet op basis van fysiek of psychologisch "onvermogen". Drie kwart van de parlementariërs of drie kwart van de kabinetsleden moet het daarmee eens zijn. Het is dus uitgesloten dat het hooggerechtshof of het openbaar ministerie straks nog een rol speelt bij een afzetting.