Dit weten we over de mogelijke arrestatie van Donald Trump

Het lijkt erop dat de openbaar aanklager van Manhattan oud-president Donald Trump gaat aanklagen voor financieel gesjoemel rond een zwijggeldbetaling aan een pornoactrice. Het zou de eerste keer zijn dat een voormalig Amerikaans staatshoofd strafrechtelijk wordt vervolgd. Dit is wat we nu weten over de mogelijke strafzaak tegen Trump.

Als Trump inderdaad wordt gearresteerd (wat nog niet is bevestigd), kan dat op een paar verschillende manieren gebeuren. Hij kan worden afgevoerd door de politie, al dan niet in handboeien. In New York worden verdachten dan vaak langs de pers geleid - de zogeheten perp walk. Ingewijden zeggen dat Trump dat wel ziet zitten, omdat het dramatische beelden zou opleveren die hem mogelijk politiek voordeel zouden bezorgen.

Een ander, aannemelijker scenario is dat zijn advocaten en beveiligers met de politie zullen afspreken dat Trump zich zelf komt melden op een politiebureau.

Hoe de arrestatie ook verloopt, het is in ieder geval zeker dat er een arrestatiefoto van Trump zal worden gemaakt (beter bekend als een mug shot) en dat zijn vingerafdrukken worden geregistreerd.

Waarschijnlijk zal een rechter Trump niet aanmerken als vluchtgevaarlijk. Ook omdat de mogelijke aanklachten tegen hem van beperkte ernst zijn, is de kans groot dat Trump na betaling van een borgsom het proces in vrijheid mag afwachten

De zaak tegen Trump draait om de betaling van zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels, die zegt een korte affaire met hem heeft gehad in 2006. Haar echte naam is Stephanie Clifford. In het staartje van de campagne die Trump naar het Witte Huis zou voeren, in oktober 2016, probeerde Daniels haar verhaal te verkopen aan de tabloidkrant National Enquirer. De uitgever van dat blad, David Pecker, is een vriend van Trump. De mannen hadden afgesproken dat Pecker zou proberen om verhalen die Trumps politieke ambities konden beschadigen te onderscheppen en onder het tapijt te vegen.

Pecker kocht het verhaal van Daniels niet aan, maar bracht haar advocaat in contact met Michael Cohen, een advocaat die in die tijd optrad als Trumps juridische fixer. Er werd een deal gesloten: Daniels kreeg 130.000 dollar in ruil voor haar stilte.

Cohen schoot het zwijggeld zelf voor en werd in maandelijkse termijnen terugbetaald door Trump. Dat laatste gebeurde nadat Trump was beëdigd als president en Cohen had aangesteld als zijn persoonlijke advocaat.

Twee jaar later werd Cohen aangeklaagd, onder meer vanwege die betaling aan Daniels. In de zomer van 2018 bekende de advocaat schuld aan acht vergrijpen, waaronder belastingontduiking, het afleggen van valse verklaringen aan een financiële instelling en het betalen van een buitensporige campagnedonatie op verzoek van een politieke kandidaat, "met het hoofddoel om een verkiezing te beïnvloeden".

De advocaat wees in de rechtbank onmiddellijk naar zijn baas. Die zou hem opdracht hebben gegeven om de betaling aan Daniels te doen. De aanklagers gingen daarin mee. Cohen kreeg uiteindelijk een celstraf van drie jaar.

Cohen werd vervolgd door federale (lees: landelijke) aanklagers. Tegelijkertijd openden de lokale aanklagers in Manhattan een onderzoek naar de rol van Trump. De voorganger van de huidige hoofdaanklager, Alvin Bragg, besloot Trump niet te vervolgen.

Hoofdaanklager Bragg riep begin dit jaar een nieuwe onderzoeksjury bijeen. Die moest nog een keer te bekijken of er genoeg bewijs is voor vervolging. Die jury staat op het punt daar een besluit over te nemen.

Woensdag werd de beslissing nog uitgesteld, omdat de jury niet bijeen kwam. Waarom dat gebeurde, is nog niet bekend. Mogelijk wil de jury nog getuigenissen horen, of hebben de leden langer nodig om de zaak te bestuderen.

Trumps voormalige advocaat Michael Cohen legde eerder deze maand een verklaring af voor de onderzoeksjury in Manhattan. Foto: ANP/EPA

Het betalen van zwijggeld is niet per se strafbaar, maar de politieke kanten van de zaak maken het verhaal ingewikkelder. Trump zou de terugbetaling van het zwijggeld aan Michael Cohen in de boeken van zijn Trump Organization ten onrechte hebben opgevoerd als reguliere advocatenkosten. Gesjoemel met de boekhouding dus. In de staat New York is dat weliswaar strafbaar, maar geldt het als een licht vergrijp, een misdemeanor. Daar wordt meestal geen celstraf voor gegeven.

Volgens Amerikaanse media wil hoofdaanklager Bragg de beschuldigingen aan het adres van Trump verzwaren door aan te voeren dat de oud-president ook de Amerikaanse kieswet heeft overtreden. De betaling aan Daniels zou kunnen worden gezien als een donatie aan de presidentscampagne van Trump, omdat het voor zijn politieke ambities belangrijk was om Daniels stil te houden.

Politieke donaties zijn gebonden aan bepaalde regels, die hiermee zouden zijn overtreden. In theorie geldt zo'n overtreding onder het Amerikaanse federale recht als een felony, een ernstig vergrijp. En daar staat een maximale gevangenisstraf van vier jaar voor.

Als de aanklager uit Manhattan inderdaad die route kiest, zal de zaak tegen Trump lang niet eenvoudig worden. De advocaten van de oud-president zullen ongetwijfeld aanvoeren dat een overtreding van de kieswet rond presidentsverkiezingen een federale zaak is, waar een lokale aanklager zich helemaal niet mee bezig dient te houden.

Juridische deskundigen zeggen dat het niet eerder is voorgekomen dat aanklagers in New York een zaak rond bedrijfsfraude combineerden met een overtreding van de kieswet in een federale verkiezing. Het is de vraag of een rechter erin zal meegaan dat Trump wordt aangeklaagd voor een felony in plaats van een misdemeanor.

Bovendien zou de aanklager moeten bewijzen dat Trump de zwijggeldbetaling bewust geheim wilde houden vanwege zijn politieke ambities, en niet omdat hij zich zorgen maakte om zijn persoonlijke reputatie (wat niet strafbaar is). Bij gebrek aan direct bewijs daarvoor is het heel moeilijk om dat 100 procent sluitend aan te tonen in de rechtszaal.

Op sociale media vermaakten mensen zich door chatbot ChatGPT te vragen hoe een arrestatie van Trump eruit zou kunnen zien. Foto: Elliot Higgins

Trump ontkent de affaire met Stormy Daniels en de betaling van zwijggeld. Volgens hem is hoofdaanklager Bragg, een zwarte Democraat, een "racist" die een politiek gemotiveerde "heksenjacht" tegen hem voert. Veel andere kopstukken binnen zijn Republikeinse Partij hebben ook fel uitgehaald naar de New Yorkse aanklager.

Het zou kunnen dat de onderzoeksjury alsnog afziet van vervolging, maar heel waarschijnlijk is dat niet. De aanklagers hebben Trump namelijk uitgenodigd om te komen getuigen. Meestal is dat een teken dat er aanklachten zullen volgen. Trump ging overigens niet op die uitnodiging in.

De oud-president heeft zijn aanhangers opgeroepen tot massale demonstraties als hij wordt opgepakt. De politiekorpsen in New York en Washington bereiden zich daarop voor, maar er lijkt onder Trump-supporters nog niet veel animo te zijn om de straat op te gaan. Veel van hen zeggen te vrezen dat FBI-infiltranten ervoor gaan zorgen dat zo'n demonstratie uit de hand loopt om hen in een slecht daglicht te stellen.