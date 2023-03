Dassen leggen ook in Duitsland treinverbindingen plat door hun graafwerk

De problemen die dassen veroorzaken op het spoor zijn niet beperkt tot Nederland. Ook in Duitsland zorgen de dieren voor uitgevallen treinen. Op een lijn in de buurt van Dortmund rijden al maanden geen treinen. Volgens de zender WDR blijft dat nog de rest van het jaar zo.

Het gaat om het spoor tussen Unna en Fröndenberg in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. De grond onder het spoor is beschadigd en verzwakt doordat een groep van 39 dassen zich daar gevestigd heeft.

Voorlopig rijden er vervangende bussen. Er is nog geen definitieve oplossing voor het probleem. Het verjagen van de dassen is lastig en kost veel tijd. Daarna zouden alle gaten in de grond moeten worden opgevuld. Naar schatting kost dat 6 miljoen euro.

Ook elders in Duitsland hebben dassen voor problemen gezorgd. Bij Freinsheim in de deelstaat Rijnland-Palts was het spoor in 2021 en 2022 meer dan een jaar gesloten vanwege de gangen die de dassen hadden gegraven.

Deutsche Bahn had toestemming om op de dieren te jagen, maar de spooraanbieder heeft niet één das kunnen vangen. Waarschijnlijk zijn de dieren uit zichzelf weggetrokken. Er waren veel herstelwerkzaamheden nodig omdat de dassen tunnels tot wel 9 meter diep hadden gegraven.

Twee maanden geleden werden weer nieuwe "verdachte gaten" gevonden bij Mussbach, 20 kilometer verderop. Er wordt onderzocht of het weer om dassen gaat.

ProRail ziet vooral dassen in Oost-Nederland

In het Friese Molkwerum en het Noord-Brabantse Esch rijden momenteel geen treinen. ProRail vreest dat het spoor daar kan verzakken door de dassen. Volgens een woordvoerder van de spoorbeheerder zijn het uitzonderlijke situaties. "Maar de dassen zijn wel duidelijk in opkomst."

In Nederland zitten de dassen voornamelijk in het oosten bij en onder het spoor, zegt ProRail. Het gaat om veertig locaties die volgens een woordvoerder al jaren bekend zijn. ProRail houdt deze plekken naar eigen zeggen dan ook nauwlettend in de gaten.