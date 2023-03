Drie weken na dodelijke treinramp rijden er weer treinen in Griekenland

Ruim drie weken na de dodelijkste treinramp in de Griekse geschiedenis zijn de eerste treinen in dat land woensdag weer gaan rijden. Sinds het ongeluk op 28 februari lag het treinverkeer in het hele land stil, omdat spoorwegpersoneel massaal het werk had neergelegd uit woede over de slechte staat van het spoor.

De komende tijd rijden er alleen op een klein deel van het Griekse spoornetwerk treinen. Bovendien is er extra trein- en stationspersoneel ingezet. Op een aantal punten waar de kans op een botsing groter is dan op andere plekken moeten machinisten verplicht snelheid verminderen.

De eerste trein vertrok woensdag om 4.45 uur vanuit Athene naar het stadje Inoi. Verder zijn onder meer de treindiensten van Athene naar de internationale luchthaven hervat.

De volledige dienstregeling wordt vanaf 11 april weer opgepakt. Er gaan dan ook weer treinen rijden tussen Athene en Thessaloniki. De frontale botsing tussen de passagierstrein en de goederentrein vond op dat traject plaats.

Spoor kende al jaren gebreken

Het ongeluk gebeurde vlak voor middernacht bij de stad Larissa. De stationschef van Larissa gaf toe dat hij de passagierstrein en de goederentrein per ongeluk op hetzelfde spoor had laten rijden. Hij was slecht opgeleid. De man zit momenteel vast op verdenking van dood door schuld.

Griekse spoorwegvakbonden waarschuwden al voor het ongeluk voor de slechte staat van het spoornetwerk. De Griekse krant Kathimerini onthulde enkele dagen na de ramp dat een automatisch beveiligingssysteem dat de treinen had kunnen stoppen al jaren stuk was.