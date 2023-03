Oeganda verbiedt homo- en transseksualiteit: zelfs jezelf gay noemen nu strafbaar

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Het Oost-Afrikaanse Oeganda doet onder anderen homo's, lesbiennes en transgenders helemaal in de ban. Zelfs het je identificeren als zodanig wordt strafbaar.

Behalve seks tussen mensen van hetzelfde geslacht verbiedt de wet het bevorderen van en aanzetten tot homoseksualiteit. Overtredingen leiden tot hoge straffen, bijvoorbeeld tot levenslang in de gevangenis voor homoseks. De doodstraf dreigt voor onder meer homoseks met mensen onder de achttien jaar of wanneer de "dader" hiv-positief is.