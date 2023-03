Politie Moskou valt binnen bij mensenrechtenorganisatie, voorzitter aangehouden

De Russische politie heeft dinsdag in Moskou invallen gedaan bij leden van de mensenrechtenorganisatie Memorial, de winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede. Een van de voorzitters, Oleg Orlov, wordt vervolgd omdat hij het Russische leger "in diskrediet" zou hebben gebracht.

De autoriteiten beschuldigen Memorial er onder meer van dat het de namen van nazicollaborateurs tijdens de Tweede Wereldoorlog op de lijst met slachtoffers van het communistische regime heeft gezet. Materiaal met het logo van Memorial is in beslag genomen.

Memorial is in de jaren tachtig opgericht om de politieke onderdrukking in de Sovjet-Unie te documenteren. De activisten wilden voorkomen dat de slachtoffers vergeten zouden worden.

Het is de oudste mensenrechtenorganisatie van Rusland, maar is zelf de laatste jaren ook geraakt door de repressie in het land. Memorial werd in 2021 verboden omdat het de regels voor 'buitenlandse agenten' zou hebben overtreden.