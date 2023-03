Mogelijk woensdag aanklacht tegen Trump, politie zet zich schrap voor betogingen

Amerikaanse autoriteiten beslissen waarschijnlijk woensdag of ze Donald Trump aanklagen en een arrestatiebevel uitvaardigen. Intussen zet de politie in New York en Washington zich schrap voor mogelijke demonstraties. De oud-president heeft zijn aanhangers opgeroepen de straat op te gaan als hij wordt aangehouden.

Mochten de Amerikaanse autoriteiten woensdag tot een officiële aanklacht overgaan, dan is het de eerste keer dat een voormalige Amerikaanse president strafrechtelijk wordt vervolgd.

Trump suggereerde zelf dat hij op dinsdag wordt aangehouden. Maar het college dat over de vervolging moet beslissen, heeft daar meer tijd voor nodig.

Een mogelijke aanklacht tegen Trump draait vermoedelijk om een onderzoek naar een betaling van 130.000 dollar (toen zo'n 118.000 euro) aan pornoster Stormy Daniels. Die betaling vond enkele weken voor de presidentsverkiezing van 2016 plaats.

De toenmalige presidentskandidaat wilde zo mogelijk voorkomen dat Daniels ging praten over een affaire die ze jaren eerder met hem zou hebben gehad. Trump ontkent dit.

Politie in New York en Washington alert

De politie in New York en Washington is alert op demonstraties als justitie besluit Trump te laten arresteren. De oud-president riep zijn aanhangers afgelopen weekend via sociale media op de straat op te gaan.

In New York werden maandag uit vrees voor betogers buiten de rechtbank al dranghekken en versperringen geplaatst. Een bron bij de politie zei tegen CBS News dat het voltallige politiekorps in de stad paraat moet staan.

Volgens CNN is ook de politie in Washington extra alert. Daar hebben Trumps aanhangers op 6 januari 2021 het Capitool bestormd. Ook toen riep Trump zijn aanhangers op te demonstreren. Die oproep volgde op de presidentsverkiezing van 2020, die volgens hem oneerlijk was verlopen. Daar is overigens geen bewijs voor.