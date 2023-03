Amerikaanse politie extra alert vanwege mogelijke arrestatie Trump

De politie in de Amerikaanse steden New York en Washington zet zich schrap voor de mogelijke arrestatie van Donald Trump. De oud-president verwacht dinsdag gearresteerd te worden en roept zijn aanhangers op te demonstreren.

In New York werden maandag uit vrees voor betogers buiten de rechtbank al dranghekken en versperringen geplaatst. Een bron bij de politie zei tegen CBS News dat het voltallige politiekorps in de stad paraat moet staan.

Volgens CNN is ook de politie in Washington extra alert. Daar hebben Trumps aanhangers op 6 januari 2021 het Capitool bestormd. Ook toen riep Trump zijn aanhangers op te demonstreren. Die oproep volgde op de presidentsverkiezing van 2020, die volgens hem oneerlijk was verlopen. Daar is overigens geen bewijs voor.