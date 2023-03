Honderden arrestaties in Frankrijk na rellen om doorgedrukte pensioenplannen

In Frankrijk zijn in de nacht van maandag op dinsdag honderden mensen opgepakt. Betogers en relschoppers gingen de straat op nadat de regering op het nippertje een motie van wantrouwen had overleefd. Die motie volgde nadat de regering pensioenplannen had doorgevoerd zonder de benodigde goedkeuring van het parlement.

De plannen van president Emmanuel Macron en premier Élisabeth Borne houden het land al langere tijd in hun greep. De voorgestelde verhoging van de pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar heeft tot veel ophef geleid.

De aanpassingen aan het dure en ingewikkelde Franse pensioenstelsel zijn volgens de regering noodzakelijk. Volgens haar is het anders niet meer op te brengen vanwege het groeiende aantal gepensioneerden.

Macron en Borne vreesden dat hun pensioenplan het niet zou halen als het parlement erover zou stemmen. De regering heeft geen meerderheid in de Franse Tweede Kamer.

Daarom omzeilde de regering het parlement met grondwetsartikel 49.3, ook wel bekend als de 'nucleaire optie'. Die is al honderd keer eerder ingezet, maar nog nooit voor zo'n omstreden onderwerp.

Motie van wantrouwen haalt het net niet

Alleen een val van de regering kan de wetgeving nu nog blokkeren. Maandag probeerden parlementariërs dat via twee moties van wantrouwen, waarvan één heel dichtbij kwam. Uiteindelijk kreeg het voorstel de steun van 278 parlementariërs. Dat waren er negen te weinig om de regering ten val te brengen.

Tegenstanders stellen dat de hervormingen onrechtvaardig en onnodig zijn. Bij eerdere protesten tegen de pensioenplannen gingen tot ruim een miljoen mensen de straat op.

De protesten van afgelopen nacht leken minder groot te zijn. Desondanks hield de politie alleen al in Parijs zo'n 234 mensen aan. Een groot deel van hen werd aangehouden wegens vernieling en brandstichting.