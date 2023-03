Londense politie is volgens rapport racistisch, homofoob en vrouwonvriendelijk

Delen via E-mail

Het grootste politiekorps van Groot-Brittannië, de Met Police, is schuldig aan racisme, homofobie en vrouwenhaat. Ook kan het Londense korps niet langer rekenen op het vertrouwen van de burger, blijkt uit een dinsdag verschenen rapport.

Parlementariër Louise Casey deed onderzoek naar het functioneren van de Met na de moord op Sarah Everard in 2021. Deze jonge Londense vrouw werd door een Britse politieagent die deed alsof hij haar wilde arresteren, verkracht, vermoord en verbrand. De dader kreeg levenslang. De moord leidde tot grote onrust over de veiligheid van vrouwen op straat.

Volgens Casey heeft een meerderheid van de Londenaren geen vertrouwen meer in het "mannenbolwerk" bij de politie. Het korps is gebroken en van binnenuit rot, staat in het 363 pagina's tellende rapport.