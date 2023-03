Franse regering overleeft op het nippertje motie van wantrouwen om pensioenplan

De Franse regering heeft maandag nipt een motie van wantrouwen naar aanleiding van de omstreden pensioenhervormingen overleefd. Als de motie was aangenomen, had de regering van premier Élisabeth Borne moeten opstappen.

In de Assemblée nationale, de Franse Tweede Kamer, werden in totaal twee moties ingediend waar de regering over kon vallen. Een van die twee had geen kans van slagen, omdat van tevoren al duidelijk werd dat er te weinig steun voor was.

De tweede was een stuk kansrijker, maar haalde net niet genoeg steun. 278 parlementsleden stemden ermee in, waar er 287 nodig waren om de motie aan te nemen. Normaal zijn dat er 289, maar er zijn vier zetels vacant in de 577 zetels tellende Franse Tweede Kamer.

De regeringspartijen beschikken in het Franse Lagerhuis niet over een meerderheid. De partijcoalitie Ensemble van president Emmanuel Macron en premier Borne leverde afgelopen juni veel zetels in bij de parlementsverkiezingen. De regeringspartijen hebben samen 250 zetels en de oppositie 318.

Bij het verliezen van de motie zou de regering van Borne moeten opstappen. Ook zouden de pensioenplannen automatisch van tafel verdwijnen. De moties werden ingediend nadat Borne een grondwetsartikel had gebruikt om het pensioenstelsel te wijzigen zonder goedkeuring van het parlement.

Het is in Frankrijk al langere tijd onrustig vanwege de regeringsplannen om het pensioenstelsel te hervormen. In alle delen van het land gaan mensen de straat op om te demonstreren tegen onder meer de verhoging van de pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar.