VN: Iran executeerde dit jaar zeker 143 mensen zonder eerlijk proces

Iran heeft dit jaar zeker 143 mensen geëxecuteerd, zonder dat zij een eerlijk proces kregen. En het land beging meer schendingen die kunnen neerkomen op misdaden tegen de menselijkheid, meldt een door de Verenigde Naties aangestelde speciale rapporteur maandag.

Sinds de dood van de 22-jarige Koerdische Mahsa Amini (Jina Amini in het Koerdisch) is het onrustig in Iran. De vrouw werd opgepakt door de religieuze politie, omdat ze volgens agenten haar hoofd niet goed had bedekt. Enkele dagen later stierf ze op het politiebureau.