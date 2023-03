Droogte in Somalië eiste 43.000 levens in 2022, einde crisis niet in zicht

Naar schatting 43.000 mensen zijn vorig jaar omgekomen door de droogte in Somalië. In de helft van de sterfgevallen ging het waarschijnlijk om kinderen. Het is voor het eerst dat er een dodental is verbonden aan de langste droogte die het Oost-Afrikaanse land ooit gekend heeft.

En het einde van de crisis is nog niet in zicht. In de eerste zes maanden van dit jaar zullen naar verwachting nog eens 18.000 mensen sterven aan de droogte. "De huidige crisis is nog lang niet voorbij", melden UNICEF en de Wereldgezondheidsorganisatie WHO maandag in een gezamenlijk rapport.

Somalië en buurlanden Ethiopië en Kenia in de Hoorn van Afrika gaan het zesde opeenvolgende mislukte regenseizoen tegemoet. Tegelijkertijd stijgen de voedselprijzen. Het gevolg is dat de hongercrisis alsmaar groter wordt. Alleen al in Somalië zijn er nu zes miljoen mensen die honger lijden. Dat zijn ruim een op de drie mensen in dat land.

Door de droogte sterven aanzienlijk meer mensen dan normaal het geval zou zijn. Mensen overlijden meestal aan uithongering of ondervoeding in combinatie met ziekten zoals cholera.

Klimaatverandering veroorzaakt regentekort

De droogtecrisis komt door de klimaatverandering. De Hoorn van Afrika kent een zeer ernstig tekort aan regen. Volgens experts is de huidige hongersnood in Somalië nog erger dan die in 2011, waardoor een kwart miljoen mensen omkwamen.