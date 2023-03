Noord-Korea oefent met namaakkernkop voor 'nucleaire tegenaanval'

Noord-Korea heeft maandag een test uitgevoerd met een namaakkernkop. De oefening is volgens de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un een "sterkere waarschuwing" voor de Verenigde Staten en Zuid-Korea. Die landen houden sinds vorige week maandag een reeks militaire oefeningen.

Kim vermoedt dat zijn buurland en de VS zich voorbereiden op een inval in Noord-Korea. De landen ontkennen dat en zeggen dat de oefeningen juist bedoeld zijn om eventuele (nucleaire) aanvallen van Noord-Korea af te weren.

De rakettest van Noord-Korea was alweer de vijfde test van deze maand en de twintigste rakettest van dit jaar. Het was ook de derde rakettest sinds Zuid-Korea en de Verenigde Staten op 13 maart zijn begonnen met hun militaire oefeningen. Die lopen nog tot en met 23 maart. Het gaat om de grootste gezamenlijke militaire oefening sinds 2018.

Analisten zijn het niet eens over hoe gevaarlijk het wapenarsenaal van Noord-Korea is, schrijft persbureau AP. Vermoedelijk heeft het land tientallen kernwapens, maar deskundigen speculeren al jaren over de staat van de wapentechnologie. Zo is niet bekend of de kernwapens op de modernste raketten geplaatst kunnen worden.