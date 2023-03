Israël en Palestijnen treffen elkaar in Egypte en roepen weer op tot kalmte

Vertegenwoordigers van Israël en de Palestijnse Autoriteit (PA) hebben elkaar zondag in de Egyptische badplaats Sharm-el-Sheikh ontmoet. Het was de tweede keer in een maand tijd dat de twee partijen elkaar spraken over de-escalatie van het geweld op de Westelijke Jordaanoever.

De ramadan begint over een paar dagen en met de islamitische vastenmaand in het vooruitzicht hopen Israël en de Palestijnen een escalatie van geweld op de Westelijke Jordaanoever te voorkomen.

Ze zijn het in Sharm-el-Sheikh eens geworden dat de "bestaande cyclus van geweld" doorbroken moet worden, aldus een verklaring van het Egyptische ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook zijn ze het eens geworden over een "mechanisme om (aansporing tot) geweld te beteugelen en tegen te gaan". Meer informatie over dat mechanisme werd niet gegeven.

Daarnaast herhaalden Israël en de Palestijnen de beloftes die ze deden op 26 februari in de Jordaanse havenstad Aqaba, waaronder de Israëlische belofte om de komende vier maanden te stoppen met het bespreken van nieuwe illegale nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever, het gebied van de Palestijnen.

De VS, Jordanië en Egypte waren ook bij de gesprekken zondag. In april zullen de partijen opnieuw samenkomen in Sharm-el-Sheikh.

Geweld op Westelijke Jordaanoever

Het afgelopen jaar hebben Israëlische veiligheidsdiensten duizenden Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever opgepakt en meer dan tweehonderd Palestijnen gedood, onder wie burgers. Meer dan veertig Israëliërs en drie Oekraïners zijn omgekomen door Palestijnse aanvallen.

De afgelopen maanden nam het aantal invallen door het Israëlische leger op de Westelijke Jordaanoever toe, net als het geweld van Joodse kolonisten en gewelddadige acties van Palestijnen.

Het is nog maar de vraag of de besprekingen tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit iets zullen opleveren. Na de besprekingen in Jordanië eind februari nam het geweld op de Westelijke Jordaanoever niet af. Diezelfde dag werden er nog twee Joodse kolonisten vermoord bij het Palestijnse dorp Huwara, waarna een groep van vierhonderd kolonisten tientallen huizen en auto's in brand staken in het dorp.

Tijdens de besprekingen in Sharm-el-Sheikh op zondag was er weer een schietpartij in Huwara. Daarbij raakte een persoon gewond. Meer details zijn nog niet bekend.