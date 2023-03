Overzicht MH17-eenheid actief in Oekraïne en Poetin bezoekt Mariupol

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: de Russische eenheid die betrokken was bij de MH17-ramp is ook in Oekraïne actief en Poetin brengt een onverwacht bezoek aan de bezette stad Mariupol.

De Russische luchtafweerbrigade die in 2014 betrokken was bij het neerhalen van vlucht MH17 is volgens radiozender NPR ook actief in de oorlog in Oekraïne.

De radiozender heeft documenten ingezien waaruit duidelijk wordt dat de 53e luchtafweerbrigade vorig jaar actief was in de stad Izium in de regio Kharkiv. Volgens Oekraïense militaire inlichtingendiensten was de eenheid daar het grootste deel van 2022 aanwezig.

In september veroverde Oekraïne de regio terug op Rusland. Daarbij kregen de Oekraïense strijdkrachten documenten in handen waarin de militaire eenheden die meevochten rondom Izium werden genoemd, waaronder dus de 53e brigade. De openbaar aanklager van Kharkiv bevestigde aan NPR dat de eenheid actief is geweest in het gebied.

De 53e luchtafweerbrigade leverde de buk-raket waarmee het toestel van Malaysia Airlines op juli 2014 werd neergeschoten. Daarbij kwamen 298 mensen om, onder wie 196 Nederlanders. In februari kende de Russische president Vladimir Poetin nog een eretitel toe aan de brigade.

Poetin brengt bezoek aan Mariupol

Verder heeft Poetin volgens Russische staatsmedia een verrassingsbezoek gebracht aan de bezette stad Mariupol. Het zou het eerste bezoek van Poetin aan het bezette gebied zijn sinds het begin van de oorlog. Zaterdag bezocht Poetin ook al de Krim, precies negen jaar na de annexatie van het schiereiland.

Poetin vloog volgens de berichtgeving met een helikopter naar Mariupol en reed daar met de auto rond. De Zuid-Oekraïense havenstad was in de eerste maanden na de invasie de brandhaard van de oorlog en is ernstig beschoten. De Russen kregen de stad in mei in handen.

In Oekraïne werd cynisch gereageerd op het bezoek van Poetin. "De moordenaar van duizenden families in Mariupol kwam de ruïnes van de stad en zijn graven bewonderen", twittert Mykhailo Podolyak, de adviseur van president Zelensky.

0:49 Afspelen knop Ongeverifieerde beelden tonen bezoek van Poetin aan Mariupol

Zuid-Afrika is zich bewust van arrestatieplicht bij bezoek Poetin

De verwachting was dat Poetin in augustus zou afreizen naar Zuid-Afrika voor een bijeenkomst van BRICS-landen. In dat geval is Zuid-Afrika zich bewust van de wettelijke verplichting om Poetin op te pakken vanwege het arrestatiebevel dat het Internationaal Strafhof (ICC) deze week tegen hem uitvaardigde.

Het bezoek van de Russische president aan Zuid-Afrika was nog niet bevestigd en de vraag is nu of dit gaat plaatsvinden. Vanwege het internationale arrestatiebevel zouden landen die het ICC erkennen Poetin moeten oppakken als hij in hun land is.

Dit brengt Zuid-Afrika in een lastig parket omdat het nog altijd lid is van het ICC, terwijl het in 2017 dreigde eruit te stappen. Ook heeft het Afrikaanse land de Russische inval in Oekraïne nog niet veroordeeld. In 2015 weigerde Zuid-Afrika al eens om de Soedanese president Omar Al Bashir uit te leveren, na een arrestatiebevel van het ICC.

Oekraïne publiceert nieuwe oorlogsdata

Het Oekraïense leger heeft nieuwe cijfers over de oorlog gepubliceerd. Volgens de recentste schattingen zijn er 164.910 Russische soldaten omgekomen sinds het begin van de oorlog. 710 van hen zouden gedood zijn tussen zaterdagochtend en zondagochtend. De cijfers zijn niet geverifieerd.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.