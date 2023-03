Dode en achttien gewonden bij ongeluk in Antwerpen

Bij een ongeluk met een minibus in Antwerpen in de nacht van zaterdag op zondag is de bestuurder om het leven gekomen. Achttien inzittenden raakten gewond, onder wie een kind dat zwaargewond raakte.

Het ongeluk gebeurde rond 04.30 uur. De Britse minibus was onderweg van Antwerpen naar Londen en reed in een bocht met hoge snelheid tegen een paal. Het voertuig belandde daarna op de kant.

De achttien inzittenden zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Afgezien van het zwaargewonde kind liepen zij allemaal lichte verwondingen op.