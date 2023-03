Servië en Kosovo akkoord met plan om banden te normaliseren

Servië en Kosovo hebben ingestemd met een plan dat de banden tussen de twee landen moet normaliseren. Het plan is opgesteld door de Europese Unie. EU-buitenlandchef Josep Borrell liet zaterdagavond na twaalf uur onderhandelen weten dat de twee landen akkoord zijn. Daarbij waarschuwde hij wel dat er nog zaken spelen spelen waar de partijen het niet over eens zijn.

Kosovo verklaarde zich in 2008 onafhankelijk van Servië, maar dat land erkent de soevereiniteit van zijn voormalige provincie niet. Dat zorgt nog regelmatig voor spanningen. Eind 2022 liepen de gemoederen tussen etnische Serviërs en Albanezen in het noorden van Kosovo hoog op. Dat gebeurde na de arrestatie van een voormalige politieagent van Servische afkomst.

Borrell had eerst gesprekken met de Kosovaarse premier Albin Kurti en de president van Servië, Aleksandar Vucic. Die gesprekken verliepen apart van elkaar. Daarna gingen de drie partijen in discussie. "Ondanks de meningsverschillen was het een fatsoenlijk gesprek", liet Borrell daarover weten. Kosovo zou een vorm van autonomie voor etnische Serviërs in Kosovo hebben toegezegd tijdens het gesprek.