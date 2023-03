Ex-agent die George Floyd doodde ook veroordeeld voor belastingfraude

Delen via E-mail

Derek Chauvin, de ex-agent die een gevangenisstraf van 22,5 jaar uitzit voor het doden van George Floyd, is ook veroordeeld voor belastingfraude. Chauvin en zijn ex-vrouw hebben tussen 2014 en 2019 te weinig belastbaar inkomen opgegeven, bekende de ex-agent.

In mei 2020 werd de ongewapende Floyd in de Amerikaanse stad Minneapolis gearresteerd omdat hij een pak sigaretten zou hebben willen kopen met een vals briefje van twintig dollar. Agent Derek Chauvin duwde de zwarte Amerikaan met zijn knie ruim negen minuten lang tegen de grond, terwijl hij al handboeien om had. Floyd overleefde dat niet.