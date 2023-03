Zeker veertien doden door aardbeving in Ecuador en noorden van Peru

Delen via E-mail

In Ecuador zijn zeker veertien mensen om het leven gekomen door een aardbeving. Een schok met een kracht van 6.8 trof zaterdag een deel van het land en het noorden van Peru. Er volgden nog twee kleinere naschokken.

President Guillermo Lasso meldt dat er zeker veertien doden zijn. Elf mensen kwamen om het leven in de zuidelijke provincie El Oro. In de hoofdstad van die provincie Machala vielen zeker drie doden. Meerdere gebouwen stortten daar in. Meer dan 380 mensen raakten gewond.