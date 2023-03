Israël en Palestijnen komen weer bij elkaar over geweld Westelijke Jordaanoever

Vertegenwoordigers van de Israëlische overheid en de Palestijnse Autoriteit (PA) komen zondag bijeen in de Egyptische badplaats Sharm-el-Sheikh voor een veiligheidsoverleg. Dat zal vooral gaan over het geweld op de Westelijke Jordaanoever. Ook regeringsvertegenwoordigers uit de VS, Jordanië en Egypte zullen erbij zijn.

Eind februari ontmoetten Israël en de Palestijnen elkaar voor het eerst in jaren in de Jordaanse havenstad Aqaba. Met de ramadan die eind maart begint, willen de twee partijen het geweld op de Westelijke Jordaanoever proberen in te dammen om verdere escalatie te voorkomen.

Aan het eind van het spoedoverleg in Aqaba beloofden Israël en de Palestijnen samen te werken om nog meer geweld te voorkomen en tot een "rechtvaardige en duurzame vredesovereenkomst" te komen.

In de gezamenlijke verklaring stond ook dat Israël de komende vier maanden zou stoppen met het bespreken van nieuwe illegale nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever, het gebied van de Palestijnen. En Israël zou gedurende zes maanden stoppen met het goedkeuren van nieuwe nederzettingen.

Fragiele beloftes

Hoe fragiel die beloftes zijn, werd tijdens en vlak na het spoedoverleg in Aqaba al bevestigd. De Israëlische minister van Financiën Bezalel Smotrich, die verantwoordelijk is voor de Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever, twitterde al snel na het overleg dat hij zich niet zou houden aan de afspraak over de illegale nederzettingen.

Terwijl het overleg nog bezig was doodde een Palestijnse schutter twee Joodse kolonisten bij het dorp Huwara op de Westelijke Jordaanoever. De actie volgde op een inval van het Israëlische leger in de stad Nablus, een paar dagen eerder. Daarbij werden zes Palestijnse strijders en vijf burgers doodgeschoten. Er vielen meer dan honderd gewonden.

Uit wraak trokken zo'n vierhonderd kolonisten van een nabije illegale nederzetting een paar uur later richting Huwara. Daar staken zij auto's en huizen in brand. De actie werd onder meer vergeleken met een pogrom en Kristallnacht. Een Palestijnse burger kwam om het leven en er vielen meer dan honderd gewonden.

Dodental 2023 nu al uitzonderlijk hoog

In 2023 zijn er al zeker 86 Palestijnen en 13 Israëliërs gedood, onder wie kinderen. Dat meldt persbureau AFP op basis van een telling die is gebaseerd op officiële bronnen van beide kanten.

De Verenigde Naties meldden half december 2022 dat er tot dat moment zeker 150 Palestijnen en zeker 20 Israëliërs waren omgekomen op de Westelijke Jordaanoever en in Israël, het grootste aantal in jaren.