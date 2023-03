Politie in Parijs verbiedt demonstraties in buurt van parlement na onrust

Delen via E-mail

Na twee avonden en nachten van onrust heeft de politie in Parijs zaterdag nieuwe protesten nabij het Franse parlement verboden. Daar werd de afgelopen tijd meermaals geprotesteerd vanwege aangekondigde pensioenhervormingen in het land.

Het verbod is ingesteld vanwege "ernstige risico's op verstoring van de openbare orde" en geldt voor onder meer Place de la Concorde.

Dat plein ligt in de buurt van de Franse Tweede Kamer, waar premier Élisabeth Borne donderdagmiddag aankondigde een grondwetsartikel te gebruiken om de pensioenhervormingen door te drukken. Het parlement wordt daarmee buitenspel gezet. De hervorming maakt een verhoging van de pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar mogelijk. Veel Fransen zijn het daar niet mee eens.

Het gevolg was dat betogers donderdag massaal naar Place de la Concorde kwamen. Er ontstonden confrontaties tussen demonstranten en de politie. De politie zette traangas en waterkanonnen in. Driehonderd mensen werden gearresteerd .

Vrijdag ontstonden opnieuw rellen in de hoofdstad. Tientallen mensen werden opgepakt en vijf agenten raakten gewond .

In andere dorpen en steden in Frankrijk vinden zaterdag opnieuw demonstraties plaats na oproepen daartoe van de vakbonden, waaronder in Besançon, Meaux en Le Havre.