Strafhof wil Poetin laten arresteren om kinderdeportatie, maar weinig kans van slagen

Rechters van het Internationaal Strafhof in Den Haag (ICC) hebben een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Russische president Vladimir Poetin vanwege mogelijke oorlogsmisdaden in Oekraïne. Maar de kans dat Poetin zich in Den Haag zal melden, is nihil. Daarmee heeft het arrestatiebevel weinig kans van slagen.

Volgens het ICC is Poetin verantwoordelijk voor het illegaal wegvoeren van kinderen uit bezette gebieden in Oekraïne naar Rusland.

Ook tegen Maria Lvova-Belova is een arrestatiebevel uitgevaardigd. Zij is de Russische commissaris voor kinderrechten. Volgens het ICC begonnen de deportaties meteen na de Russische inval in Oekraïne op 24 februari 2022.

De Verenigde Naties beschouwen de gedwongen kinderdeportaties als een mensenrechtenschending die gelijkstaat aan een oorlogsmisdaad. Dat maakte een speciale commissie donderdag bekend. De commissie bezocht 56 plaatsen in Oekraïne en sprak met bijna zeshonderd mensen.

Volgens Oekraïne zijn tot vorige maand 16.221 Oekraïense minderjarigen weggevoerd door Russen. De onderzoekers van de VN hebben deze cijfers niet kunnen verifiëren. Wel zeggen ze te kunnen bewijzen dat Russische overheidsfunctionarissen maatregelen hebben genomen om de Oekraïense kinderen onder te brengen in instellingen en bij pleeggezinnen. Poetin ondertekende een decreet om velen van hen de Russische nationaliteit te geven.