Stationschef betrokken bij Griekse treinramp was slecht opgeleid

De stationschef van de Griekse stad Larissa, die direct betrokken was bij de treinramp vorige maand, was slecht opgeleid. Ook ander spoorwegpersoneel dat die fatale nacht dienst had, was niet goed getraind. Bij het ongeluk vielen 57 doden.

De tekortkomingen van de werknemers vormden een "directe en ernstige" bedreiging voor de openbare veiligheid, vindt de Griekse spoorwegwaakhond RAS. Bovendien heeft de stationschef niet kunnen aantonen dat hij de basisopleiding had afgerond.

Het Griekse staatsspoorbedrijf OSE krijgt in het rapport de schuld van het onvoldoende opleiden van het personeel. De training die de OSE gaf, was ontoereikend, aldus de autoriteit.

Bij het ongeval van 28 februari botsten in de buurt van de stad Larissa twee treinen frontaal tegen elkaar. De stationschef van Larissa gaf toe dat hij de passagierstrein en de goederentrein per ongeluk op hetzelfde spoort had laten rijden. De man zit momenteel vast. Hij wordt verdacht van dood door schuld.

Spoorwegvakbonden in Griekenland waarschuwden al voor het ongeluk voor de slechte staat van het spoornetwerk. De Griekse krant Kathimerini onthulde enkele dagen na de ramp dat een automatisch beveiligingssysteem dat de treinen had kunnen stoppen al jaren stuk was.