Franse politie arresteert 300 mensen bij protesten tegen pensioenhervorming

De Franse politie heeft donderdag driehonderd mensen opgepakt bij protesten tegen de omstreden pensioenhervorming. Op meerdere plaatsen waren tot in de late uurtjes confrontaties tussen agenten en betogers.

Volgens de Franse binnenlandminister werden er in de hoofdstad 258 mensen opgepakt. Maar ook in andere steden gingen mensen massaal de straat op om te demonstreren. Die protesten liepen uit de hand: relschoppers gooiden met stenen naar de politie, die schoot terug met traangas en waterkanonnen.

De boosheid richt zich op de Franse regering. Die had onvoldoende stemmen om de pensioenhervormingen door de Franse Tweede Kamer te krijgen, en zette een noodmiddel in. Daarmee kon de wet zonder een meerderheid worden aangenomen. Leden van de oppositie reageerden furieus.

Voor zo'n motie is wel een absolute meerderheid nodig in het parlement. Die lijkt er op dit moment niet in te zitten. Aangenomen wordt dat meerdere oppositiepartijen met een eigen motie komen. Het is onduidelijk wie welke motie zal steunen.