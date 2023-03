Chinese president Xi gaat langs bij Poetin en praat daarna mogelijk met Zelensky

Delen via E-mail

De Chinese president Xi Jinping gaat volgende week bij zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin langs. Hij zal meerdere dagen in Moskou zijn voor het staatsbezoek, melden het Kremlin en het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het staatsbezoek begint maandag en duurt drie dagen. Xi en Poetin zullen over onder meer de oorlog in Oekraïne praten. Volgens het Kremlin zullen de presidenten het ook over "de verdere ontwikkeling van hun relatie en strategische samenwerking tussen Rusland en China" hebben.