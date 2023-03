Al ruim 400 slachtoffers nadat storm opnieuw over zuiden van Afrika is geraasd

De tropische storm Freddy heeft inmiddels meer dan vierhonderd slachtoffers geëist in Malawi en Mozambique. Het noodweer raasde eind februari al eens over het gebied, maar kwam afgelopen weekend opnieuw aan land.

De tropische storm kwam eind februari al aan land in het zuiden van Afrika. Nadat het noodweer even was weggetrokken, kreeg het gebied afgelopen weekend weer te maken met de storm.

Eind februari eiste de storm al 27 dodelijke slachtoffers in Mozambique en Madagaskar. Afgelopen weekend kwamen nog eens 53 mensen in Mozambique om het leven. In Malawi overleden 326 mensen door de storm.

De cycloon is inmiddels weggetrokken, maar in delen van Malawi regent het nog wel hard. De overheid van het land vreest voor nog meer aardverschuivingen en overstromingen in het gebied.

Ook Mozambique kreeg te maken met veel regen. Daar viel de afgelopen weken al meer neerslag dan normaal gesproken in een jaar tijd valt. Sommige moeilijk te bereiken gemeenschappen zijn daardoor compleet afgesloten van de buitenwereld. De hulpdiensten proberen onder meer met boten bij de getroffen gebieden te komen.

Freddy is opvallend langdurige storm

Opvallend aan storm Freddy is niet alleen dat het noodweer twee keer aan land kwam, maar ook dat de storm al heel lang duurt. Het noodweer ontstond al ruim een maand geleden voor de kust van Australië. Eind februari kwam de storm aan in het zuiden van Afrika.