Franse politie gebruikt traangas en waterkanonnen bij nieuw pensioenprotest

In Frankrijk zijn mensen donderdag opnieuw massaal de straat opgegaan om hun onvrede te uiten over de pensioenplannen van de regering. De politie in Parijs zette traangas en waterkanonnen in op Place de la Concorde, waar duizenden betogers bij elkaar waren gekomen.

Het plein ligt in de buurt van de Franse Tweede Kamer, waar premier Élisabeth Borne donderdagmiddag aankondigde een grondwetsartikel te gebruiken om de pensioenhervormingen door te drukken. Daarmee zet ze het parlement buitenspel. Critici vinden het desbetreffende artikel, dat in de Franse geschiedenis honderd keer is ingezet, ondemocratisch.

Franse media berichtten over onrust in verschillende steden. BBC News schrijft dat demonstranten in Parijs stenen gooiden naar de politie. Die zou daarop Place de la Concorde hebben geprobeerd leeg te vegen. Op het plein werd vuur gemaakt en erboven was rook zichtbaar.

Sinds januari demonstreren Fransen tegen de pensioenplannen, bestaande uit onder meer de verhoging van de minimale pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar. De landelijke actiedagen, bestaande uit onder meer stakingen in het openbaar vervoer, trokken miljoenen deelnemers.

Vooralsnog kan de regering van president Emmanuel Macron gewoon aanblijven, ondanks de kritiek op de plannen en het niet laten stemmen van het parlement. De Franse partij Les Républicains (LR) steunt geen motie van wantrouwen tegen de regering, zei voorzitter Éric Ciotti donderdag.

Het parlement kan de pensioenwetgeving alleen nog blokkeren met een motie van wantrouwen en de val van de regering. Linkse en rechtse oppositiepartijen zeggen zo'n motie te zullen indienen. Maar zij zijn voor succes afhankelijk van LR, die een motie van wantrouwen dus niet zal steunen.