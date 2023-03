Chinese bedrijven leverden geweren en kogelvrije vesten aan Rusland

Volgens de gegevens vonden de leveringen plaats tussen juni en december 2022, onder meer via de Verenigde Arabische Emiraten. Het Chinese Norinco, een defensiebedrijf dat staatseigendom van China is, verkocht duizend CQ-A-geweren aan het Russische Tekhkrim. Dat bedrijf doet zaken met de Russische staat en het Russische leger.

Of Rusland de geleverde geweren heeft gebruikt op het slagveld in Oekraïne, is niet bekend. Tekhkrim, dat de wapens kocht, heeft niet gereageerd op vragen van Politico.

De drones van DJI zijn al meermaals in Oekraïne opgedoken sinds het begin van de oorlog. Ook dat bedrijf reageerde niet op vragen van het Amerikaanse medium. In april 2022 gaf het bedrijf aan geen zaken meer te doen met zowel Rusland als Oekraïne.

De Chinese ambassade in de Verenigde Staten heeft Politico laten weten dat Peking "toegewijd is aan het bevorderen van gesprekken voor vrede" in Oekraïne. "China heeft de crisis niet veroorzaakt. Het is geen partij in de crisis en het heeft aan geen van beide kanten van het conflict wapens geleverd", citeert het medium ambassadewoordvoerder Liu Pengyu.