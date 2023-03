Franse regering drukt pensioenhervorming door zonder stemming parlement

De regering van president Emmanuel Macron en premier Élisabeth Borne maakt de keuze vanwege de vrees geen meerderheid te behalen voor de plannen in het parlement, de Assemblée nationale. De enige manier waarop het parlement de plannen nu nog kan tegenhouden, is met een motie van wantrouwen en de val van de regering.

Onderdeel van de plannen is onder meer dat de pensioenleeftijd van 62 jaar naar 64 jaar stijgt. Volgens Borne is dit nodig omdat anders grote personeelstekorten kunnen ontstaan de komende jaren, zo zei ze eerder . Ook wordt de pensioenleeftijd van vuilnisophalers, die nu met pensioen mogen als ze 57 zijn, verhoogd naar 59.

De regering-Macron heeft voor een meerderheid in principe de steun nodig van de centrumrechtse partij Les Républicains, maar die is verdeeld. Veel afgevaardigden hebben grote moeite met veel van de plannen.

Een bron dicht bij premier Borne zegt donderdag tegen Reuters dat de stap wordt genomen vanwege de noodzaak van de hervormingen. Al denkt een deel van de bevolking daar anders over. In heel Frankrijk is ertegen gedemonstreerd en gestaakt. Sinds 19 januari zijn er acht nationale protestdagen geweest, woensdag was de achtste. Volgens de autoriteiten was de opkomst woensdag wel veel lager dan bij de eerdere protestdagen.