Polen stuurt als eerste land straaljagers naar Oekraïne

Polen wordt het eerste land dat straaljagers naar Oekraïne stuurt. Dat heeft de Poolse president Andrzej Duda donderdag bekendgemaakt. Het gaat om MiG-29-gevechtsvliegtuigen, die Oekraïne nu ook al gebruikt. Tot nu toe was het leveren van straaljagers een taboe voor de westerse bondgenoten van Kyiv, uit angst voor verdere escalatie van het conflict.

"Binnen een paar dagen sturen we, als ik het me goed herinner, vier gevechtsklare toestellen naar Oekraïne", zei president Andrzej Duda donderdag op een persconferentie.

Duda hintte erop dat er later meer zouden kunnen volgen. Het gaat om straaljagers van het type MiG-29, gevechtsvliegtuigen uit de Sovjettijd. Polen beschikt over meer dan tien van deze vliegtuigen.

Polen had al eerder aangegeven bereid te zijn gevechtsvliegtuigen te leveren aan het buurland in oorlog. Warschau speelde ook al een belangrijke rol in de tankleveringen aan Oekraïne.