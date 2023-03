Agent veroordeeld tot anderhalf jaar cel om stadionramp Indonesië

Een agent is in Indonesië schuldig bevonden aan nalatigheid bij de stadionramp vorig jaar in Oost-Java. De man krijgt een celstraf van anderhalf jaar, omdat hij medeverantwoordelijk was voor de dood van 135 mensen.

De veroordeelde agent had volgens de autoriteiten opdracht gegeven tot de inzet van traangas, een middel dat de wereldvoetbalbond FIFA verbiedt voor crowdcontrol. Twee andere agenten zijn vrijgesproken.

Bij de stadionramp in oktober kwamen 135 mensen om het leven en liepen honderden verwondingen op nadat de politie traangas gebruikte tegen rellende supporters die het voetbalveld bestormden. Tientallen mensen kwamen om in het gedrang, anderen overleden later in ziekenhuizen.

Een van de grootste stadionrampen ooit

Uit onderzoek van de Indonesische mensenrechtencommissie kwam naar voren dat de inzet van traangas de voornaamste reden was voor de ramp, die nu behoort tot een van de grootste stadionrampen ooit. Daarnaast was het stadion overvol.

De rellen begonnen na een derby tussen de clubs Arema FC en Persebaya Surabaya in het Kanjuruhan-stadion in de Indonesische stad Malang.