Franse senaat stemt ondanks demonstraties in met pensioenhervorming

De Franse senaat heeft zoals verwacht ingestemd met de pensioenhervorming die de regering van president Emmanuel Macron heeft voorgesteld. De plannen zijn ondanks het aanhoudende felle protest in Frankrijk genomen.

Een meerderheid van de centrumrechtse en rechtse senatoren heeft de plannen goedgekeurd. Ze hadden eerder al ingestemd met het meest omstreden onderdeel: de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd van 62 naar 64 jaar.

Later op donderdag stemt de Assemblée nationale, de Franse versie van de Tweede Kamer, over het wetsvoorstel. Het is nog onzeker of het Franse kabinet, dat daar geen meerderheid heeft, goedkeuring voor de plannen krijgt.

Dankzij een grondwetsartikel kan de regering de wetgeving ook zonder stemming doordrukken in de Assemblée nationale. Volgens Franse media kan het kabinet door zo'n stap op nog meer weerstand stuiten. Het zou ook tot een vertrouwensstemming kunnen leiden.

In het parlement heeft de regering-Macron de steun nodig van de centrumrechtse partij Les Républicains, maar die is verdeeld. Veel afgevaardigden hebben grote moeite met veel van de plannen.

Betogingen en stakingen door heel Frankrijk

In heel Frankrijk is tegen de pensioenhervorming gedemonstreerd en gestaakt. Sinds 19 januari zijn er acht nationale protestdagen geweest, woensdag was de achtste. Volgens de autoriteiten was de opkomst woensdag veel lager dan bij de eerdere protestdagen.