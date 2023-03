Chelsea organiseert als eerste topclub iftar in stadion tijdens ramadan

Chelsea organiseert op 26 maart, als eerste voetbalclub ooit in de Premier League, in eigen stadion een iftardiner tijdens de ramadan. Bij Open Iftar, zoals de club het in een aankondiging noemt, schuiven onder meer verschillende lokale moskeeën aan om samen op Stamford Bridge het vasten te breken.

Het initiatief voor een iftar komt voort uit de samenwerking met de lokale organisatie Ramadan Tent Project. Die organisatie zet zich sinds de oprichting in 2013 in om verschillende gemeenschappen in Londen bijeen te brengen en ook meer duidelijkheid te verschaffen over de islamitische vastenmaand.

"De erkenning van de ramadan en onze moslimgemeenschap is een cruciaal aspect in het bevorderen van religieuze tolerantie. Ik kijk er enorm naar uit om iedereen te verwelkomen op 26 maart", zegt directeur Simon Taylor van de Chelsea Foundation.

De ramadan begint dit jaar voor de meeste moslims waarschijnlijk op 22 maart en duurt 29 of 30 dagen. De maand wordt afgesloten met het ramadanfeest (Eid-al-Fitr), in de volksmond vaak het Suikerfeest genoemd.