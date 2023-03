Beveiliging Wenen opgeschroefd om mogelijke dreiging richting gebedshuizen

De politie in Wenen heeft de beveiliging van kerken en andere gebedshuizen opgeschroefd vanwege een mogelijke islamitisch gemotiveerde dreiging. De stap is genomen op basis van informatie van de Oostenrijkse geheime dienst.

De dreiging geldt voor gebedshuizen van alle geloofsovertuigingen. "Als er op een concrete locatie een concreet gevaar is voor de bevolking, zal de politie onmiddellijk waarschuwen via alle beschikbare kanalen", meldt de politie. Het is onbekend vanuit welke hoek de mogelijke dreiging komt.

Er is ook extra politie op straat in Wenen, schrijft persbureau AP. Agenten zijn uitgerust met kogelvrije helmen en vesten en aanvalsgeweren. "Ze zullen bewakingsactiviteiten uitvoeren en ook controles uitvoeren in het wegverkeer", zegt politiewoordvoerder Markus Dittrich tegen het lokale radiostation Radio Wien.