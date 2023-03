UNESCO wil af van gegraaf schatzoekers op slagvelden Eerste Wereldoorlog

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Schatzoekers op de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog moet een halt worden toegeroepen, vinden deskundigen van werelderfgoedorganisatie UNESCO. Ze hebben de Vlaamse regering gevraagd om de slagvelden beter te beschermen.

De vele hobbyisten die met metaaldetectors de beroemde 'Flanders Fields' afstropen, zitten archeologen en historici in de weg, zeggen adviseurs van de VN-organisatie die zich ontfermt over werelderfgoed. Met hun gegraaf veroorzaken ze "een onomkeerbaar informatieverlies".

De precieze vindplaats en omgeving van soldatenbeenderen, een verloren koppelriem of kogelpatronen kunnen veel zeggen over wat daar is voorgevallen.