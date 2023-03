Thaise dierenorganisatie waarschuwt voor schade bij olifanten door toerisme

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

In Thailand en andere landen worden olifanten ingezet om toeristen te vermaken. Dat heeft schadelijke effecten voor de dieren, blijkt uit beelden van een dierenwelzijnsorganisatie uit Thailand. Eén olifant leeft nu met een ingezakte ruggengraat, omdat het dier 25 jaar lang toeristen op zijn rug moest dragen.

Dierenwelzijnsorganisatie Wildlife Friends Foundation Thailand (WFFT) vond de olifant Pai Lin in 2007. Het dier was toen ondervoed en uitgedroogd.

Daardoor is Pai Lins ruggengraat ingezakt en zijn veel littekens te zien op de huid. De olifant woont nu in de opvang van WFFT en krijgt verzorging. Maar de aangerichte schade is niet meer te behandelen.