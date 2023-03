Zeker tien doden door overstromingen in aardbevingsgebied Turkije

Ruim een maand na de verwoestende aardbevingen in Turkije staat een deel van het getroffen gebied nu onder water door hevige regenval. Volgens Turkse media zijn zeker tien mensen omgekomen door de overstromingen en worden er nog tien vermist.

Met name de regio Sanliurfa is zwaar getroffen door het water. Lokale media delen beelden van compleet ondergelopen straten en wegdrijvende auto's. De gouverneur van de regio vreest dat het dodental nog verder zal oplopen.

Vanwege de hevige stortbuien blijven de scholen in de regio dicht. Een aantal patiënten uit het lokale ziekenhuis is overgebracht naar andere steden omdat de intensive care onder water staat.

Door de aardbevingen in het zuiden van Turkije in februari zijn duizenden huizen ingestort en zijn veel mensen ontheemd geraakt. Veel van hen wonen tijdelijk in tenten en zijn daarom extra kwetsbaar bij overstromingen.

In de provincies Hatay en Adiyaman zijn tenten ondergelopen. In die laatste regio is ook een containerwoning meegesleurd door de stroming, waardoor een persoon is omgekomen en nog vier mensen worden vermist. De komende twee dagen wordt ook nog zware regenval verwacht.