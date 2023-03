China opent voor het eerst sinds corona grenzen voor buitenlandse toeristen

Delen via E-mail

China gaat voor het eerst sinds het begin van de coronapandemie weer open voor buitenlandse toeristen. De autoriteiten lieten vorige maand al weten dat ze het virus hadden verslagen en vinden het daarom tijd om de laatste maatregel op te heffen.

Buitenlandse toeristen die naar China willen, kunnen daardoor weer een visum krijgen. Gebieden waarvoor voor de pandemie geen visum nodig was, worden nu ook weer visumvrij, meldt het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Chinese evenementen die toegankelijk zijn voor buitenlandse bezoekers, zoals de autoshow van Shanghai in april, worden geleidelijk hervat. Maar de toerismesector in het land denkt niet dat buitenlanders massaal naar China zullen komen.

Uit recent onderzoek van het Pew Research Center blijkt dat mensen uit westerse landen een negatief beeld van het land hebben. Onder meer de mensenrechtenschendingen in China en het buitenlandbeleid van Peking zouden daarmee te maken hebben.

"Qua toerisme is China niet langer een hotspot", zegt de directeur van een toerismebedrijf tegen The Guardian. "De wens van buitenlanders om evenementen in China te organiseren nam ook af na corona, omdat te veel dingen hier worden beïnvloed door de politiek. Dat schrikt mensen af."