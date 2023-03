Russisch gevechtsvliegtuig haalt Amerikaanse drone neer boven Zwarte Zee

Een Russisch gevechtsvliegtuig zou dinsdag opzettelijk een Amerikaanse drone boven de Zwarte Zee hebben neergehaald. Het Amerikaanse leger spreekt van een "roekeloos" incident.

Volgens de Amerikanen voerde de drone "routineoperaties" uit in het internationale luchtruim toen die door een Russisch gevechtsvliegtuig onderschept en geraakt werd.

Volgens CNN vloog het Russische toestel met opzet op de Amerikaanse drone in. Ook dumpte het vliegtuig brandstof op de drone. Door de explosie raakte de propeller op de achterkant van de drone dusdanig beschadigd dat het toestel crashte en in de Zwarte Zee terechtkwam, in internationale wateren.

De Amerikaanse regeringswoordvoerder John Kirby noemt het incident "onveilig, onprofessioneel en roekeloos". Volgens de Amerikanen vormde de drone geen enkel gevaar. "Wij hoeven de Russen niet in te lichten als we boven de Zwarte Zee vliegen", zegt Kirby. De Amerikaanse president Joe Biden zou inmiddels over het incident zijn ingelicht.

Volgens de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan is het "niet ongebruikelijk" dat Amerikaanse vliegtuigen boven de Zwarte Zee worden onderschept. In de afgelopen weken gebeurde dat wel vaker. Maar Sullivan benadrukt dat het incident van dinsdag noemenswaardig is omdat er een Amerikaans vliegtuig is gezonken.

Volgens CNN opereren zowel de Amerikanen als de Russen sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne regelmatig boven de Zwarte Zee. De Amerikaanse omroep schrijft dat het incident potentieel gevaarlijke gevolgen heeft op een cruciaal moment in de oorlog. Kirby heeft inmiddels aangegeven dat de Verenigde Staten boven de Zwarte Zee blijven opereren.