Britse vrouw moet 8,5 jaar de cel in voor verzinnen van verkrachting

Een 22-jarige vrouw uit Engeland is veroordeeld tot een celstraf van 8,5 jaar. Ze beweerde onder meer verkracht te zijn, meldt BBC . Ook zei ze het slachtoffer te zijn geworden van Aziatische mensensmokkelaars. Na de valse beschuldigingen nam het aantal haatmisdrijven in haar woonplaats flink toe.

In mei 2020 deelde de vrouw uit het Noord-Engelse Barrow-in-Furness foto's waarop ze te zien is met een blauw oog en andere verwondingen. De daders waren volgens haar "kwaadaardige, slimme" en vooral Aziatische mannen. Een lokale ondernemer van Pakistaanse komaf zou het meesterbrein zijn geweest.

Na onderzoek bleken de foto's van het vermeende slachtoffer in scène gezet te zijn. De vrouw had zichzelf verwond met een hamer. Verder gebruikte ze zes telefoons om valse identiteiten te creëren en wist ze toegang te krijgen tot Snapchat-accounts van verschillende mannen. Die manipuleerde ze vervolgens, zodat de mannen zouden overkomen als misbruikers.

De vrouw laat dinsdag weten haar excuses aan te bieden en "kapot" te zijn van het effect dat de foto's hebben gehad op haar stad. "Ik heb wat fouten gemaakt. Ik weet dat het geen excuus is, maar ik was jong en verward", schrijft ze in een brief.