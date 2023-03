Minstens 136 doden door tropische storm Freddy in Malawi en Mozambique

De tropische storm Freddy, die voor de tweede keer in een maand tijd over het zuiden van Afrika raast, laat een spoor van vernieling achter. Al zeker 136 mensen kwamen om het leven en talloze mensen raakten gewond.

Het centrum van Mozambique is volledig overstroomd en daken van gebouwen zijn gescheurd. In het land viel in de afgelopen vier weken meer regen dan er normaal gesproken in een jaar valt.

Het precieze dodental als gevolg van het noodweer is niet bekend. In veel delen van het land is de stroomvoorziening uitgevallen en werkt ook het telefoonnetwerk niet meer. Daardoor zijn veel meldingen van gewonden of overlevenden mogelijk niet binnengekomen.

Storm Freddy trok landinwaarts en veroorzaakte meerdere aardverschuivingen in buurland Malawi, dat zeker honderd doden meldt. De directeur van Artsen zonder Grenzen (AzG) in het land, Marion Péchayre, zegt dat zeker tweehonderd gewonden worden behandeld in het ziekenhuis.

Storm Freddy vernielde grote delen van de infrastructuur in Malawi. Foto: AFP

Overstromingen vergroten kans op ziektes

De verwondingen zijn het gevolg van vallende bomen, aardverschuivingen en plotselinge overstromingen, meldt AzG. Veel woningen zijn van leem gemaakt en hebben tinnen daken, waardoor ze sneller instorten. Veel gebouwen zijn verwoest. Reddingsteams zijn op zoek naar vermiste mensen en mensen die hulp nodig hebben.

De Malawische minister van Volksgezondheid noemde de situatie "kritiek". Hij zei dat er geen volledig beeld is van de omvang van de schade, doordat er geen communicatie tussen regio's mogelijk is.