Meerdere doden en gewonden doordat pick-up op voetgangers inrijdt in Canada

In Canada zijn zeker twee mensen om het leven gekomen door een aanrijding met een pick-uptruck. Negen anderen raakten gewond, van wie twee ernstig. De verdachte heeft zich gemeld bij de politie.

Een 38-jarige bestuurder van een pick-uptruck reed enkele honderden meters over de stoep in het stadje Amqui, in de provincie Quebec. Daarbij werden meerdere voetgangers geraakt.