Levenslange celstraf voor man die in 2017 acht mensen doodreed in New York

De 35-jarige Sayfullo Saipov moet levenslang de cel in omdat hij in 2017 acht mensen heeft doodgereden op een fietspad in New York. De aanklager had de doodstraf geëist, maar de jury kon het daar niet over eens worden.

Saipov huurde op 31 oktober 2017 een busje en reed daarmee in op een fietspad in het New Yorkse stadsdeel Manhattan. Daarbij kwamen twee Amerikanen, vijf Argentijnen en een Belgische vrouw om het leven.

De jury oordeelde al dat Saipov schuldig was aan moord. Ook vonden ze dat hij schuldig was aan meerdere gevallen van poging tot moord met als doel zich aan te sluiten bij terreurgroep Islamitische Staat (IS).