Twee weken na ongeluk vluchtelingenboot Zuid-Italië nog twee lichamen gevonden

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Twee weken nadat tientallen vluchtelingen om het leven kwamen door een schipbreuk voor de kust van Zuid-Italië zijn er zondag nog twee lichamen gevonden op het strand. Een van de twee doden was een kind. Daarmee is het dodental van het ongeluk opgelopen tot 78, onder wie 32 minderjarigen.

De kustwacht kon 79 drenkelingen uit het water redden en sommigen wisten de kust op eigen kracht te bereiken. Het is niet precies duidelijk hoeveel mensen er op de houten boot zaten toen die zonk. Daardoor kan het zijn dat er meer doden zijn.

De boot is bij ruw weer op een rots geslagen tijdens een poging om in de buurt van de Italiaanse stad Crotone aan land te komen. Van de boot bleef slechts wrakhout over.