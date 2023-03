Iran zegt ruim honderd mensen te hebben opgepakt na vergiftiging schoolmeisjes

Volgens het Iraanse regime zijn meer dan honderd mensen opgepakt na de mysterieuze vergiftigingen op meisjesscholen. De daders zouden banden hebben met "vijandige" groepen, laat het Iraanse ministerie van Binnenlandse Zaken zondag weten.

De afgelopen maanden zijn duizenden meisjes vergiftigd op scholen in Iran. Ze kregen klachten als duizeligheid, misselijkheid en ademhalingsproblemen na het ruiken van een onbekende geur. Het is nog onbekend welk middel werd gebruikt.

Het is nog onduidelijk waarom en door wie de meisjes precies zijn vergiftigd. De slachtoffers vermoeden dat het om vergeldingsacties gaat, vanwege de grootschalige protesten in Iran. Al maanden demonstreren er mensen tegen het regime. Dat slaat hard terug met lange celstraffen en executies van demonstranten.

Reden voor de grootschalige protesten was de dood van Mahsa Amini afgelopen september. De 22-jarige vrouw overleed nadat ze door de religieuze politie was opgepakt omdat ze haar hidjab niet op de juiste manier zou hebben gedragen.

Dit weten we over de mogelijke vergiftiging van Iraanse schoolmeisjes

Zie ook Dit weten we over de mogelijke vergiftiging van Iraanse schoolmeisjes

Zie ook Dit weten we over de mogelijke vergiftiging van Iraanse schoolmeisjes

Het Iraanse ministerie zegt in een verklaring dat "vijandige groepen" met de vergiftigingen proberen "terreur te zaaien onder het volk en studenten, en scholen willen sluiten". Het ministerie zegt verder dat er mogelijk een link is met een oppositiegroep die in Albanië in ballingschap zit.