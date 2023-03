Enorme protesten in Israël tegen geplande hervormingen: 'Willen geen dictatuur'

In Israël gingen zaterdagavond honderdduizenden mensen de straat op. Ze protesteren voor de tiende week op rij tegen de geplande hervormingen van de rechtelijke macht. Volgens de demonstranten veranderen die nieuwe regels Israël in een dictatuur.

In de havenstad Tel Aviv gingen volgens Israëlische media 145.000 mensen de straat op. In Haifa demonstreerden zo'n 50.000 mensen. Ook in Jeruzalem, Beersheba, Eilat en diverse andere steden werden demonstraties gehouden.

Tegenstanders noemen de geplande hervormingen een bedreiging voor de scheiding der machten. Ook maken de demonstranten zich zorgen over de rechten van minderheden in het land, bijvoorbeeld Palestijnen.

Ondanks alle kritiek heeft het parlement de hervormingen al in behandeling genomen. Tot woede van de demonstranten. "We zullen nooit instemmen met de afschaffing van de democratie in dit land", zei demonstrant Einat Gival-Levi tegen persbureau AP. "Het is belangrijk dat de hele wereld dit hoort."